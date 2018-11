(ANSA) – ROMA, 1 NOV – “Un giro d’Italia senza il Sud: quest’anno il meridione è stato completamente lasciato fuori dalla competizione. Non basta l’enorme divario già esistente a livello economico, infrastrutturale e sociale, ora anche lo sport è divisivo. La più grande competizione ciclistica nazionale non può dimenticare mezza Italia. Estendiamo il tragitto anche al Sud!”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, pubblicando l’immagine del tragitto del Giro d’Italia che non contempla tappe nel territorio del sud Italia.