(ANSA) NAPOLI, 1 NOV – “La Juventus resta favorita in campionato, noi puntiamo ad avvicinarci, ma ci sono parecchie squadre che ci provano”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro l’Empoli al San Paolo. Ancelotti ha analizzato le altre avversarie in campionato: “L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta riavvicinando anche il Milan, come nelle previsioni iniziali. Più competizione c’è e più si abbassa la quota scudetto. Ma un primo bilancio si potrà fare alla fine del girone d’andata. Il calendario finora è stato complicato, ma poi non è detto perché le piccole hanno portato via punti, la Spal ha vinto a Roma, il Parma a Milano con l’Inter, tutte le squadre hanno caratteristiche che possono metterti in difficoltà”.