(ANSA) – ROMA, 1 NOV – Anni di sofferenza, tra infortuni e terapie riabilitative, prima dell’urlo liberatorio. E le lacrime. Derrick Rose è stato sommerso dall’abbraccio dei compagni, al termine di un’esibizione da Oscar. Ha giocato la miglior partita in Nba dei suoi ultimi sei anni. Lo confermano i 50 punti garantiti alla propria squadra, Minnesota Timberwolves, 34 dei quali realizzati nel secondo tempo, 15 nel quarto tempo. Praticamente, un exploit contro i malcapitati Utah Jazz. Rose è reduce da un calvario durato sei anni: nel 2012, quando giocava a Chicago, nella sfida contro Philadelfia – già acciaccato, ma tenuto ugualmente in cambio – Rose rimediò un gravissimo infortunio al ginocchio che lo costrinse a scalare un Everest a mani nude. “Ho fatto sforzi enormi per farmi trovare pronto, non riesco bene a spiegarlo con le parole”, ha commentato, al termine di una performance che rimarrà nella storia.