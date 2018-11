(ANSA) NAPOLI, 1 NOV – “Domani ne cambio parecchi. Ma lasciate stare che tanto non ci riuscite…”. Carlo Ancelotti annuncia con una battuta per i giornalisti, che cercavano indizi sulla formazione in conferenza stampa, il turnover previsto per domani nella sfida contro l’Empoli, anche in vista del big match di martedì contro il Psg. Il tecnico alla domanda sul possibile riposo per Insigne ha detto: “Se ci sarà turnover è per preparare bene questa partita con giocatori freschi, non per far riposare qualcuno. Alla prossima non ci pensiamo, dobbiamo fare bene questa. Sarà lo stesso Napoli anche se cambieranno interpreti, ma avremo più intensità. Mertens non è detto che non possa giocare dall’inizio, è in forma. Milik? L’attaccante viene spesso giudicato per i gol che fa. Sta vivendo un periodo d’astinenza, ma in realtà ha lavorato molto con la Roma. Io non chiedo mai i gol agli attaccanti, ma di muoversi in sintonia con gli altri e lui lo sta facendo”.