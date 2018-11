(ANSA) – CROTONE, 1 NOV – “A me piace far giocare bene le mie squadre ed il Crotone ha il potenziale per fare un buon calcio. Cercherò di dare un’identità alla squadra”. Lo ha detto Massimo Oddo, da oggi nuovo allenatore del Crotone dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, incontrando i giornalisti alla presenza di una folta rappresentanza di tifosi. “Dovevamo cambiare rotta – ha detto il presidente Vrenna presentando il nuovo tecnico – ed abbiamo puntato su Oddo, tecnico giovane che fa giocare bene le squadre, perché crediamo ancora nella serie A. Per questo faccio un appello ai tifosi: adesso non servono le contestazioni ed anche ieri a Lecce, tra sfortuna e torti arbitrali, è girata male, ma la squadra ha fatto bene”. La sconfitta a Lecce è la quinta per il Crotone in dieci gare. Una tendenza che Oddo vuole modificare. “Adesso – ha detto – dobbiamo sbagliare il meno possibile. Dobbiamo andare di corsa. Sono convinto che abbiamo i mezzi per agganciare chi sta davanti”.