(ANSA) – ROMA, 1 NOV – Halloween a New York per Francesco Totti e famiglia, con appendice sportiva al Madison Square Garden, per assistere la scorsa notte alla partita di Nba fra Indiana Pacers e New York Knicks. L’ex capitano giallorosso, negli Stati Uniti per per qualche giorno di vacanza, è stato immortalato dall’account Twitter della lega americana sul parquet del celebre impianto della Grande mela. “Speriamo ti sia divertito al Madison Square Garden”, il cinguettio pubblicato assieme ad alcune foto in cui compare anche il figlio Cristian. Totti rientrerà domani a Roma per poi raggiungere la squadra a Firenze. Sabato sarà regolarmente presente al Franchi insieme agli altri dirigenti giallorossi.