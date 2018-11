(ANSA) – TORINO, 1 NOV – Sono due pensionati di Villarbasse (Torino), Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, le vittime del crollo di una pianta avvenuto sulla strada regionale per Lillianes, in Valle d’Aosta, nella valle di Gressoney. I due erano a bordo di un’auto che è stata travolta da un castagno, abbattuto all’improvviso dal maltempo che ha colpito l’intera valle. I due pensionati sono morti sul colpo. Sfiorata anche una seconda vettura, con a bordo una famiglia che ne è uscita illesa. In corso gli accertamenti sull’incidente da parte dei carabinieri.(ANSA).