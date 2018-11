ROMA. – Sabato sarà regolarmente in tribuna allo stadio Franchi per assistere alla trasferta della Roma sul campo della Fiorentina ma, approfittando di uno dei pochi momenti stagionali in cui la squadra di Di Francesco è esente da impegni infrasettimanali, Francesco Totti si è concesso qualche giorno di relax negli Stati Uniti. E la New York del basket a stelle e strisce gli ha reso omaggio.

L’ex capitano giallorosso, in concomitanza con la festa di Halloween, è volato nella Grande Mela con la famiglia e si è regalato una serata di grande basket assistendo al Madison Square Garden all’incontro tra Knicks e Indiana Pacers. La presenza dell’ex numero 10 nel celebre impianto newyorchese non è però passata inosservata tanto che alla fine Totti è sceso al centro del parquet per una inedita passerella.

L’attuale dirigente giallorosso è stato fotografato e gli scatti successivamente sono stati pubblicati dall’account Twitter della lega americana. “Speriamo ti sia divertito al Madison Square Garden” il cinguettio postato assieme alle immagini in cui Totti compare anche il figlio Cristian.

Anche il sito sportivo americano ‘Bleacher Report’ ha ripreso le foto rilanciandole con l’eloquente tweet “il leggendario Francesco Totti sul leggendario campo Nba”, mentre l’account inglese della Roma ha sottolineato: “Il Re alla corte dei New York Knicks nella partita di ieri sera”.