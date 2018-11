(ANSA) – TORINO, 1 NOV – Ancora lavoro differenziato per Bernardeschi e Chiellini, a due giorni dalla partita interna di campionato contro il Cagliari. Nel giorno del 121/o compleanno della Juventus, la squadra di Allegri ha svolto alla Continassa una seduta tecnica con torello e possesso palla. Per due giocatori in dubbio, sembra invece ormai recuperato Khedira, che potrebbe essere a disposizione già sabato.