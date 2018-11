(ANSA) – TORINO, 1 NOV – Artissima compie 25 anni, e fino a domenica 4 novembre, diventa “il centro dell’arte contemporanea, sperimentale, aperta ai giovani talenti e alle diverse tipologie di lavoro che entrano in sinergia per mostrare l’arte del futuro”. Lo afferma Ilaria Bonacossa, presentando alla stampa la kermesse che apre domani al pubblico. Tante le novità dell’edizione delle nozze d’argento, che per la prima volta presenta una sezione dedicata alla musica, in collaborazione con le Ogr. Le gallerie presenti sono 195 e provengono da 35 Paesi, il 60% degli espositori sono stranieri; otto le sezioni e tanti i progetti speciali: come Artissima Experimental Academy, Artissima Junior e Carol Rama 100 anni di seduzione. Artissima è il cuore di ContemporaryArt Torino Piemonte, ricchissimo programma di fiere e appuntamenti. Nell’ex Caserma La Marmora c’è Paratissima, vetrina dei talenti emergenti mentre la fiera d’arte antica e moderna Flashback è al PalaAlpitour. Nell’ex Ospedale Maria Adelaide torna The Others. (ANSA).