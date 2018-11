(ANSA) – ROMA, 1 NOV – “Due grandi aziende italiane in difficoltà salvate in un colpo solo: oggi Industria Italiana Autobus, l’impresa vincitrice della gara Consip, ha ottenuto la fideiussione per avviare la produzione di nuovi autobus per la nostra città. Mezzi chiesti da quest’amministrazione e che a partire dal prossimo anno vedrete circolare per le strade di Roma”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb. “Questo vuol dire che oltre ad Atac un’altra impresa italiana, che versava in gravi difficoltà economiche, continuerà a dare stipendi ai propri dipendenti e ad avere la liquidità necessaria per nuovi investimenti. Credere nel progetto di Atac significa dare lavoro alle imprese che ruotano attorno a questa grande azienda, supportare e sostenere intere famiglie, dare impulso a nuovi posti di lavoro, nel solo interesse dei cittadini. Una battaglia che portiamo avanti giorno per giorno”, conclude.