CARACAS. – Lo Zulia dell’italo-venezuelano si é aggiudicato la Coppa Venezuela dopo aver battuto per 1-0 nella gara di ritorno l’Aragua. Alla formazione lagunare é bastato il gol di Miguel Celis (21’) per gestire il vantaggio (1-2) conquistato a Maracay nella gara d’andata.

Con questa vittoria i neroazzurri mettono in bacheca la loro seconda Coppa Venezuela e si qualificano per la Coppa Sudamericana 2019.

“Siamo stati una squadra forte in tutti i reparti. La motivazione era tanta, questo ci ha aiutato a muoverci in scioltezza sul terreno di gioco. L’unica cosa che ho chiesto a i miei ragazzi era di mantenersi concentrati, questa situazione ci é costata cara durante il Torneo Clausura. In Coppa Venezuela abbiamo puntato a mantenere la mentalità vincente é siamo riusciti a portare a casa il trofeo” ha dichiarato a fine gara il mister di origine campana.

La formazione lagunare ha conquistato la coppa senza conoscere la sconfitta con 6 vittorie e 4 pareggi.

Il mister Francesco Stifano festeggia per aver conquistato l’unico trofeo che gli mancava nella sua prestigiosa carriera come allenatore. L’allenatore salernitano in precedenza ha conquistato con il Real Esppor il campionato Under 17 e Under 20. Grazie a questi successi con la formazione merengue partecipò alla Coppa Libertadores di categoria. A questi titoli va aggiunto quello di campione della Segunda División con il Portuguesa.

Alla guida dello Zamora ha messo in bacheca: il Torneo Adecuación 2015, Torneo Apertura 2016 e il Titolo assoluto del 2016

Per Aragua e Zulia la stagione é già finita, entrambe le formazioni non si sono qualificate per l’Octagonal del Torneo Clausura.

Il tabellino

Zulia-Aragua 1-0

Gol: Miguel Celis (21’).

Zulia (1): Leo Morales; Gabriel Benítez, José Martínez, Martín Rodríguez, Marco Gómez*; Evelio Hernández (Grenddy Perozo, 90’), César Gómez; Luis Vásquez**, Brayan Palmezano*, Dany Cure (Daniel Rivillo, 76’); Miguel Celis (Enzo Prono, 90’) CT: Francesco Stifano. Panchina: Andrés González, Albert Zambrano, Frank Feltscher, Hebert Montiel.

Aragua (0): Yhonatann Yustiz; Johan Montes*, (Yeferson Bedoya, 46’), Carlos Salazar, Hugo Soto, Daniel Ochoa**, Francisco Fajardo (Ángel Gamboa, 79’); Pedro Álvarez, Diego Guerrero (Edanyilber Navas, 32’*); Edgar Bonilla, Luis Guerra, Wilber Bravo. CT: Héctor Estrada. Panchina: Santiago Rodas, Orlando Peraza, José Torres, Xavier Flores.

Note: ammoniti: Evelio Hernández 46’ (ZUL), Edanyilber Navas 35’, Carlos Salazar 51’, Pedro Álvarez 54’, Hugo Soto 83’ e 85’ (ARA). Espulso Expulsados: Hugo Soto 85’ (somma d’ammonizioni) (ARA). Arbitro: Ángel Arteaga (Cojedes). Stadio: José Encarnación “Pachencho” Romero di Maracaibo. Spettatori: 10.192

(di Fioravante De Simone)