(ANSA) – MILANO, 1 NOV – Dopo aver vinto tre delle prime quattro, arriva la prova del nove in Eurolega per l’Ax Milano (3-1) che domani sera (ore 20.45) ospiterà al Forum di Assago l’Anadolu Efes (3-1) dell’ex Kruno Simon. Una sfida di alta classifica contro un’avversaria che condivide ambizioni di playoff e già capace di battere il Fenerbahce. “L’Efes – evidenzia il coach di Milano, Simone Pianigiani – ha un roster di livello altissimo, dovremo disputare una partita di grande sacrificio, sia fisico che mentale. Dovremo abbassare le loro percentuali e resistere quando avranno momenti irreali in attacco, dove tirano con il 50% da tre. L’Efes è la squadra più efficace nel singolo possesso e la migliore sul pick and roll. Noi dovremo muovere la palla, creare tiri aperti e sfruttare i mismatch. Arriviamo a questa partita con grande fiducia, soddisfatti ma consapevoli di dover fare ancora passi in avanti”. Milano dovrà fare a meno di Nemanja Nedovic; per i turchi è in dubbio l’esterno francese Rodrigue Beaubois.