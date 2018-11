ROMA. – Per “difendere il risparmio degli italiani” e mettere il Paese “al riparo dall’instabilità finanziaria” è necessario “sviluppare un dialogo costruttivo con le istituzioni europee”. Sergio Mattarella “sollecita” il governo a mantenere aperto un “confronto” sulla manovra. Lo fa con una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte subito dopo aver firmato il testo della legge di bilancio.

Un atto non usuale, che dal Colle invitano a non interpretare come uno schiaffo al governo, ma che coglie Palazzo Chigi di sorpresa e suscita qualche irritazione in ambienti gialloverdi. Il dialogo è già “proficuo e costante”, replica una nota della presidenza del Consiglio: è “comune” l’impegno per la stabilità dei conti e la tutela del risparmio, ma l’obiettivo della legge di bilancio è “rilanciare la crescita” combattendo la “povertà”.

C’è tutta la tensione di queste settimane, nello scambio a distanza che coinvolge Quirinale e governo. Perché mentre invia alle Camere un testo di legge di bilancio che nella sostanza respinge i rilievi di Bruxelles, il capo dello Stato “sollecita” il governo a non perdere di vista la “comune” volontà di tutelare “gli interessi fondamentali dell’Italia”.

Tenere al riparo i risparmi dalle turbolenze dei mercati vuol dire anche difendere la “sovranità del Paese”, ha ricordato mercoledì. Perciò, nella missiva al premier Conte, Mattarella ricorda gli articoli della Costituzione sull’equilibrio dei conti (incluso il pareggio di bilancio) e invita a tener conto anche delle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio (duramente attaccato dal M5s per aver bocciato l’impianto della manovra).

La missiva giunge sul governo come “una doccia fredda”: il segretario generale del Colle, raccontano in ambienti della maggioranza, ha avvertito Palazzo Chigi solo dopo averla inviata. Un assist a Tria e all’Ue, secondo i falchi pentastellati. Nessun atto ostile, fa sapere il Colle. Mattarella ha ritenuto suo “dovere”, spiegano, ricordare al governo che “anche nel corso dell’esame parlamentare” della manovra, si può tenere aperto un dialogo con l’Ue per garantire stabilità dei conti e placare le turbolenze dei mercati.

C’è molto scetticismo, nel governo, sulle possibilità di evitare una procedura d’infrazione Ue (il 21 novembre è il giorno del verdetto). Ma il tentativo dei “pontieri” è ammorbidire la linea dura dettata dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: permettere a Giovanni Tria di inviare a Bruxelles una lettera di risposta ai rilievi che dimostri la volontà di ridurre l’impatto delle misure chiave della manovra (reddito di cittadinanza e ‘quota 100’) su deficit e debito, con uno slittamento dei tempi.

La risposta di Roma a Bruxelles è attesa entro il 13 novembre ma potrebbe arrivare a metà della settimana prossima, subito dopo la partecipazione di Tria all’Eurogruppo. E secondo fonti di governo potrebbe essere Conte in persona, per testimoniare volontà di dialogo, a consegnare la lettera al presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. E spiegare a lui come ad Angela Merkel e gli altri leader Ue quello che in serata Palazzo Chigi ribadisce nella sua replica al Quirinale: la manovra punta a combattere “un ciclo economico avverso” con misure espansive, “investimenti”, “deburocratizzazione”, “lavoro”.

Certo, dicono nel governo, le rassicurazioni non bastano a Bruxelles. E nell’Escutivo i moderati come Tria e Moavero, ma anche Giorgetti, starebbero cercando di convincere Salvini e Di Maio a concedere – senza cambiare i connotati della manovra – un paio di punti di decimali di calo del deficit, destinando a ciò parte dei fondi per “reddito” e pensioni (la “clausola” in manovra già c’è).

“Da Bruxelles mandano letterine, ma non ci faranno tornare indietro”, tuona però Salvini, che annuncia un “mega selfie” dedicato a Juncker dalla piazza leghista dell’8 dicembre. E sia Lega che M5s fanno sapere che le misure per reddito e pensioni arriveranno in Consiglio dei ministri “entro una decina di giorni”. Sulle barricate sarebbe però soprattutto Di Maio, per il sospetto che non solo Bruxelles, ma la stessa Lega vogliano far slittare la sua misura di bandiera a data da destinarsi.

(di Serenella Mattera/ANSA)