(ANSA) – PECHINO, 1 NOV – Diego Tardelli, attaccante brasiliano dello Shandong Luneng, è stato squalificato per una giornata dalla federcalcio della Cina per “comportamento inappropriato” durante l’esecuzione dell’inno nazionale cinese che avviene prima di ogni partita di campionato. I filmati mostrano che, prima dell’inizio del match contro lo Shangai Sipg, Tardelli si liscia la barba e guarda per terra durante l’inno e ciò è bastato all’inflessibile giustizia sportiva locale per ‘appiedarlo’ per un turno. “La postura assunta da Diego Tardelli in quel momento – è scritto in una nota che spiega il provvedimento -, mentre l’inno nazionale veniva suonato e cantato, non è stata solenne, il che ha causato un impatto sociale negativo”. Quindi il compagno di squadra di Graziano Pellé è stato squalificato.