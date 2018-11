(ANSA) – CARACAS, 2 NOV – Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha definito oggi una “legnata” agli Stati Uniti il risultato del voto in Assemblea generale di approvazione di una mozione contro l’embargo statunitense imposto 56 anni fa a Cuba e che “chiede con forza nuovamente gli Stati in cui tali leggi e misure esistono e continuano ad essere applicate, ad adottare le misure necessarie al fine di abolirle o di porre fine alla loro azione il più presto possibile”. E’ la 27/a volta che l’organo dell’Onu approva una simile mozione, e la particolarità di questa è che il documento presentato dalla stessa Cuba è stato approvato da 198 Paesi, mentre solo Stati Uniti e Israele vi si sono opposti. Rivolgendosi a Caracas ad un gruppo di docenti formati per la cosiddetta Micro Missione educativa, il capo dello Stato venezuelano ha sostenuto che Washington ha ricevuto una “legnata in nome della dignità” a favore della eliminazione del suo embargo “criminale” e per la fine della “persecuzione finanziaria” contro Cuba.(ANSA).