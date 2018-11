(ANSA) – SYDNEY, 2 NOV – Sei componenti della delegazione afghana negli Invictus Games, i giochi paraolimpici per atleti militari rimasti feriti in servizio, sono rimasti a Sydney dopo la partenza del volo di ritorno in patria e si ritiene intendano chiedere asilo politico. La squadra afghana dei Giochi, tenutisi dal 20 al 27 ottobre, comprendeva otto atleti e tre funzionari. Lo rivela la stazione radio multilingue SBS, che ha intervistato Mirwais Ramaki, un volontario che ha assistito la delegazione, secondo cui quando la squadra era pronta a partire domenica scorsa, cinque atleti e un funzionario non si sono presentati in aeroporto. All’evento fondato dal principe Harry nel 2014 hanno partecipano circa 500 atleti di 18 paesi fra cui l’Italia. I sei afghani erano presenti alla cerimonia di chiusura sabato sera ma domenica avevano lasciato l’hotel della squadra. Ramaki, un ex rifugiato che vive in Australia da quattro anni, ha detto di non aver avuto contatti con il gruppo da quando ha lasciato l’hotel, ma ha espresso grave preoccupazione per la loro incolumità perché disabili, con conoscenza minima dell’inglese e con pochi soldi. Tuttavia sono in possesso di visti validi fino alla fine di novembre, quindi non hanno ancora violato la legge, ha precisato. Dopo i Giochi del Commonwealth tenutisi in Aprile nella Gold Coast del Queensland, sono rimasti in Australia circa 250 atleti e funzionari, per lo più di paesi africani fra cui Sierra Leone, Ruanda, Uganda e Camerun, e secondo il Dipartimento Affari Interni circa 200 hanno presentato richiesta di asilo. (ANSA).