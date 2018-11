(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Aleix Espargarò subito veloce nella prima giornata di prove a Sepang. Il pilota catalano ha portato la sua Aprilia RS-GP al settimo posto nella FP1, con il tempo di 2’00″552. Nella prima parte delle FP2 Aleix ha lavorato con gomme usate, in ottica gara. La gomma morbida posteriore utilizzata in questo frangente non gli ha trasmesso il giusto feeling ma, grazie al tempo fatto segnare in mattinata, ha comunque mantenuto il 10/o posto e l’accesso provvisorio alla seconda qualifica. Giornata più complicata per il compagno di box Scott Redding, rallentato da problemi di aderenza e scivolato (senza conseguenze) nel corso della seconda sessione. “Sono contento di come sono andate le cose oggi. Ho continuato a usare la moto evoluta e da subito ho avuto un buon feeling, specialmente in mattinata – il commento di Espargarò – Nelle FP2 sono riuscito ad essere abbastanza veloce con gomme usate, abbiamo bisogno di un po’ più di grip al posteriore, ma nel complesso non c’è male”.