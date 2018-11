(ANSAmed) – ROMA, 2 NOV – Non si ferma la tragedia dei migranti morti in mare mentre cercano di raggiungere l’Europa: 1.987 persone hanno perso la vita nei primi 10 mesi del 2018. Lo riporta l’Oim, l’organizzazione mondiale per le migrazioni nel suo ultimo report, confermando che l’emergenza dei flussi si è spostata verso la Spagna dove nel solo mese di ottobre sono sbarcati in 10mila, segnando il record degli ultimi cinque anni. A fine ottobre gli sbarchi via mare in Europa sono stati 97.857 di cui il 48% (47.433) in Spagna, rileva l’Oim.