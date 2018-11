(ANSA) – ROMA, 2 NOV – “Non mi aspettavo di essere così competitivo qui. Questa è una delle piste sulle quali in passato ho sofferto di più, ma improvvisamente, quando sono uscito oggi, mi sentivo davvero bene. Nella FP1 ho avuto un buon ritmo e dobbiamo continuare a lavorare così”. Maverick Vinales è soddisfatto del venerdì della Yamaha ufficiale a Sepang e, come Valentino Rossi, si augura “che il tracciato rimanga asciutto, perché ho avuto un buon feeling. Dobbiamo concentrarci sul set-up che abbiamo adesso, e vediamo cosa succede. Il livello quest’anno è molto più alto e stiamo già spingendo per il time-attack nella FP1, ecco perché i tempi sul giro sono così veloci”.