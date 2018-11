(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Jorge Lorenzo ci ha provato, ma nonostante gli antidolorifici il polso sinistro gli fa ancora male e trasmette “brutte sensazioni”. Sulla pista di Sepang il pilota Ducati, operato pochi giorni fa per riparare i danni del pauroso volo in Thailandia, ha incassato ritardi inusuali per un campione come lui, al termine delle prime sue sessioni di libere. “E’ stata una giornata difficile – ha commentato alla fine – Sono un po’ frustrato, mi faceva male il braccio e avevo brutte sensazioni. In queste condizioni è difficile essere competitivi. Anche se spingo sono tre o quattro secondi più lento dei migliori. Vediamo sabato cosa posso fare e se la Clinica Mobile mi potrà dare una mano. Deciderò nella mattinata (prima della FP3, ndr), nel caso lascerò la moto a Michele Pirro”, tester del Ducati Team.