(ANSA) – BELGRADO, 2 NOV – Bulgaria, Romania, Serbia e Grecia intendono candidarsi per l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2030. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic parlando con i giornalisti a Varna (Bulgaria), al termine di un vertice quadrilaterale con i capi di governo bulgaro, romeno e greco. L’idea del mondiale, ha aggiunto, e’ stata del premier ellenico Alexis Tsipras. Il presidente serbo ha detto inoltre che si pensa anche a una candidatura dei quattro Paesi balcanici per gli Europei di calcio del 2028. Per la Serbia, ha sottolineato Vucic, cio’ sara’ una grossa sfida poiche’ si dovra’ cominciare a pensare alla costruzione di nuovi stadi e infrastrutture sportive, di cui il Paese e’ deficitario e ha estremo bisogno.