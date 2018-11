(ANSA) – MILANO, 2 NOV – C’è anche Radja Nainggolan nella lista dei 23 convocati dell’Inter per la sfida di domani con il Genoa. Il belga, che ha saltato le gare con Barcellona e Lazio per una distorsione alla caviglia sinistra subita nel derby, oggi si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo. Difficile possa partire titolare contro i rossoblù, ma il tecnico Spalletti potrebbe utilizzarlo per qualche minuto già domani, per testarlo in vista del big match di Champions di martedì contro il Barcellona.