(ANSA) – MILANO, 2 NOV – Sembra più grave del previsto l’infortunio del rossonero Lucas Biglia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista argentino del Milan ha evidenziato “la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro” e rischia di dover restare lontano dai campi di gioco per sei/otto settimane, come filtra dal club rossonero. Un esame di controllo verrà effettuato tra circa 15 giorni. Biglia si era infortunato nella rifinitura prima della gara contro il Genoa e si aggiunge alla lista degli indisponibili rossoneri che comprende, tra gli altri, Caldara e Strinic. Gattuso spera di riuscire a recuperare almeno Bonaventura per la trasferta di Udine per non trovarsi domenica sera con gli uomini contati.