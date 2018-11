(ANSA) – MILANO, 2 NOV – “Noi siamo l’Inter, non vogliamo essere gli anti di qualcuno”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa. “La storia e il pubblico sono il nostro riferimento, dobbiamo diventare una squadra fortissima e bellissima che possa meritarsi l’amore che ci sarà domani – ha proseguito -. La gara con il Genoa sarà insidiosa, insidie se ne trovano in ogni angolo e loro arrivano da buone prestazioni. Ogni volta che scendiamo in campo, non dobbiamo dire che siamo forti ma dobbiamo ridimostrarlo, rifare vedere che siamo superiori ai nostri avversari”.