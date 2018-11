(ANSA) – MILANO, 2 NOV – “Nainggolan ha ancora un po’ di fastidio, ma è già nel gruppo e mezz’ora domani la può anche fare, perché ha quella grinta e carica di chi vuole esserci”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la condizione di Radja Nainggolan. “Ringrazio lo staff medico che l’ha rimesso in piedi – ha proseguito nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa – Lo porto con me, anche se mi sembra difficile poterlo utilizzare, a meno di situazioni particolari. Tra i giocatori che potrebbero partire titolari c’è Lautaro Martinez. “In partite come queste ci può dare una mano importante, uno di qualità come lui può servire – ha spiegato Spalletti – Se scelgo lui non è per far respirare Icardi, ma perché è un giocatore di pari livello. Joao Mario? Dopo non aver giocato si è messo a disposizione, dimostrando di aver lavorato in maniera corretta e che i calciatori di questa rosa hanno una testa sana” ha concluso il tecnico nerazzurro.