(ANSA) – MILANO, 2 NOV – È stato indagato come atto dovuto il datore di lavoro dell’operaio diciottenne morto per un incidente sul lavoro nel parcheggio del centro commerciale Portello, nella notte fra il 31 ottobre e il 1 novembre. Il ragazzo, mentre stava lavorando su un muletto guidato da un collega, ha battuto violentemente la nuca contro un’architrave. A decidere l’iscrizione nel registro degli indagati è stato il pm Nicola Rossato, che ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Autopsia in vista della quale si è reso necessario iscrivere nel registro degli indagati, per omicidio colposo, il titolare del titolare della NetWisp, azienda nel Comasco specializzata nella istallazione di fibre ottiche. Le indagini saranno condotte alla polizia in collaborazione con i tecnici dell’Ats. Le verifiche riguarderanno anche gli aspetti sull’affidamento dell’appalto per capire se siano coinvolte altre società e per individuare le esatte responsabilità di eventuali omissioni in materia di sicurezza sul lavoro.