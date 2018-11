(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Cinque o sei settimane di stop per Kevin De Bruyne per un problema ai legamenti del ginocchio sinistro. Questa la prognosi a seguito di nuovi esami cui è stato sottoposto il centrocampista del Manchester City, uscito malconcio dall’ultimo incontro di Premier League, contro il Fulham. De Bruyne era da poco rientrato in squadra dopo un’assenza di quasi tre mesi per una lesione ai legamenti del ginocchio destro. Gli esami odierni hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico, ma il belga rischia comunque di tornare in campo solo a ridosso della festività natalizie.