CARACAS – A pesar que el presidente Nicolás Maduro, inició desde hace varios días una campaña invitando a los venezolanos a comprar petros a partir de esta semana, un trabajador de la Superintendencia de Criptoactivos manifestó que la venta por taquilla fue suspendida debido a que hubo muy poca afluencia de compradores en los días que duró el proceso.

“El lunes en el turno matutino no más de 15 interesados acudieron al organismo y después de la 1 de la tarde solo había 4 personas, de las cuales 3 pidieron información”, manifestó el informante.

De manera que sólo habrá actividades protocolares en el organismo con autoridades como ministros, gobernadores y alcaldes, pero no habrá venta ni para personas jurídicas ni naturales.

Sin embargo, a partir del 5 de noviembre está previsto que se reanude la venta de Petros y también se podrán comprar con bolívares soberanos.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Ángel Alvarado, alertó que la moneda digital creada por el gobierno es una ficción y solo existe en la mente del presidente “No existe forma de comprar o pagar en Petros, el gobierno no puede con una moneda, menos con dos y lo peor del Petro es que está anclado al Dicom, no al dólar, lo que lo terminó de matar”.

Sin embargo, el gobierno sostiene su teoría del éxito de la moneda e insiste en imponerla como base de la economía venezolana.

Finalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que desde este mes se pagará la emisión y prórroga del pasaporte “exclusivamente” con Petros, medida que, economistas y expertos consideran violatoria de la Constitución en su artículo 318, pues la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar.