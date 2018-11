(ANSA) – ROMA, 2 NOV – “Non potevamo far nulla per prevenire l’incidente: il calcio, si sa, è fatto anche di queste cose. Kevin (De Bruyne) si è fatto male in una partita particolarmente dinamica, caratterizzata da tanti contatti fra giocatori. Siamo dispiaciuti per lui e per il suo infortunio, ma tornerà il calciatore che tutti conosciamo. Tornerà a stare bene”. Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla dell’infortunio occorso alla mezzala di punta Kevin De Bruyne. Il giocatore belga, che è reduce da un lungo stop, si è fermato nuovamente per un problema al ginocchio. “Per fortuna – prosegue l’allenatore spagnolo dei ‘citizens’ – non dovrà sottoporsi ad alcun intervento chirurgico e dunque tornerà abbastanza presto”.