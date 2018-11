(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Raheem Sterling, classe 1994, talentuosa ala di punta del Manchester City, ma da tempo nel mirino di grossi club come il Real Madrid, è sul punto di rinnovare il contratto che il club inglese. Il giocatore firmerà fino al 2023 e guadagnerà 300 mila sterline (circa 345 mila euro) a settimana. Una cifra inconsueta anche per un club come il Manchester City, abituato a gestire ingaggi con parecchi zeri, che appare intenzionato a trattenere il giocatore a ogni costo. Anche per effetto del recente infortunio occorso alla mezzala belga Kevin De Bruyne.