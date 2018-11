(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Impresa di Marco Lodadio ai Mondiali di ginnastica, in corso a Doha: l’azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo agli anelli con il punteggio di 14.900, a quattro decimi dal greco Eleftherios Petrounias, oro con 15.366 e a due decimi dal brasiliano Arthur Zanetti, argento con 15.100. Erano 8 anni (l’ultima volta grazie a Matteo Morandi) che l’Italia non saliva sul podio in campo maschile. “Non ci sono parole per descrivere un momento del genere – le parole di Lodadio, ai microfoni di Volare tv, al termine della cerimonia di premiazione -. Non si è mai pronti per un’impresa così grande. Ho solo ringraziamenti per tutte le persone che mi sono state vicine e che hanno creduto in me”.