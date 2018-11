(ANSA) – NEW YORK, 02 NOV – “In poco più di un decennio, oltre mille giornalisti sono stati uccisi mentre svolgevano il loro indispensabile lavoro. Nove casi su dieci non sono stati risolti e nessuno è stato ritenuto responsabile”: e’ l’allarme lanciato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in occasione della ‘Giornata internazionale contro l’impunità per i crimini contro i giornalisti’. Guterres si e’ detto “profondamente turbato”, ricordando che “solo quest’anno almeno 88 giornalisti sono stati uccisi.