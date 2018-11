(ANSA) – CAGLIARI, 2 NOV – La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo in Sardegna per temporali di forte intensità. L’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e idraulico scatterà alle 18 di sabato 3 novembre e resterà in vigore fino alla mezzanotte dello stesso giorno. Le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, bacino Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Dalla serata del 3 e per le successive 30 ore “si prevedono precipitazione sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità – si legge nel bollettino della Protezione civile – I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ed orientale per poi interessare in progressione anche la Sardegna settentrionale e successivamente quella occidentale”.