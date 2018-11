(ANSA) – CHICAGO (USA), 2 NOV – Atmosfera delle grandi occasioni al ‘Soldier Field’ di Chicago dove l’Italia del rugby domani affronta la nazionale attualmente numero 2 al mondo, l’Irlanda. La vigilia azzurra è trascorsa sotto la pioggia caduta sulla ‘windy town’ e con le ultime prove sul terreno in cui di solito giocano in NFL i Chicago Bears. Quella di domani, vista l’assenza di capitan Sergio Parisse, sarà la prima volta in cui la fascia passa a Michele Campagnaro, che non ha nascosto una certa emozione: “i gradi di capitano? E’ un onore – ha detto Campagnaro – e al tempo stesso un’emozione essere il primo della fila durante l’inno italiano che canterò insieme ai miei compagni. Ma questo non mi distrae dall’essere concentrato sul match di domani”. Che partita sarà quella contro gli irlandesi? “Una sfida avvincente e con tante incognite – ha risposto l’azzurro -. Sia noi che l’Irlanda abbiamo a disposizione rose con giocatori giovani che hanno tanta voglia di mettersi in mostra. Daremo il massimo sul campo”.