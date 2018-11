(ANSA) – MODENA, 2 NOV – E’ morto in Thailandia in ospedale Christian Daghio, 49enne di Carpi (Modena), vincitore di sette titoli mondiali di thaiboxe, a causa dei traumi riportati in un incontro per il titolo mondiale di boxe (pesi supermedi) che si è svolto venerdì 26 ottobre a Bangkok. Proprio per la sua passione per la thaiboxe, Daghio aveva deciso di vivere a Pattaya, dove risiedeva da trent’anni gestendo un resort, in cui insegnava sport da combattimento ad allievi di tutto il mondo. Da alcuni anni era passato al pugilato ed era diventato campione d’Asia. Dopo un combattimento per la riconferma del titolo, durato 12 riprese, è finito in coma sul ring. Poi il decesso all’ospedale della capitale. (ANSA).