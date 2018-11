ROMA. – “Golpe finanziario contro l’Italia”. Con questo titolo il gruppo M5s all’Europarlamento ha rilanciato martedì su Facebook un’intervista tv a Jeroen Dijsselbloem. Nel video, prodotto dall’emittente Pandora, si raccontava di come l’ex presidente dell’Eurogruppo avesse “invitato apertamente i mercati a punire l’Italia facendo salire gli interessi sul debito”. Davvero? No, “l’intervista è stata manipolata”, attacca dal Pd Ettore Rosato.

Nel video rilanciato dal M5s, visualizzato da 200 mila persone e condiviso da quasi 10 mila, le parole di Dijsselbloem, riferite da una voce fuoricampo, non corrispondono a quelle realmente pronunciate il 19 ottobre scorso. Ma non c’è “manipolazione”, secondo il M5s, che tiene il punto.

Ma cosa ha detto Dijsselbloem? Che l’Italia non è come la Grecia perché i titoli di stato italiani sono detenuti in larga parte da banche e fondi di investimento italiani. Questo, ha affermato nell’intervista incriminata, rilasciata all’emittente Class Cnbc, “ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l’economia implode, questo si ripercuote sull’intera economia. Il pro è che basta che l’Italia lo capisca, che i consumatori lo capiscano, e può iniziare un percorso di correzione dall’interno”.

Invece la speaker del video rilanciato da M5s riferisce che Dijsselbloem invita apertamente i mercati a lanciare un attacco alle finanze italiane, orchestrando un danno ai titoli italiani e facendo così salire gli interessi sul debito. Ma non si tratta di una “manipolazione”, secondo il Movimento 5 Stelle. Quello della voce fuoricampo era “come un editoriale”: il M5s, pubblicando il video, ha solo rilanciato “un libero commento”.

Secondo i pentastellati, al di là della traduzione letterale, Dijsselbloem “ipotizza una implosione della economia italiana”: di questo, sostengono, si dovrebbe parlare e per questo l’olandese dovrebbe dimettersi da consigliere per il Meccanismo europeo di stabilità. L’ex capo dell’Eurogruppo, “che non è nuovo a gaffe” ha gestito “le crisi in Grecia massacrando i cittadini e a Cipro con prelievi forzosi”, affermano i Cinque stelle: “Adesso fa terrorismo finanziario contro l’Italia”.

Esplosa la bufera, Class Cnbc fa notare via Twitter che “i toni dell’ex presidente dell’Eurogruppo nell’intervista erano più che concilianti”. E lo stesso Dijsselbloem ringrazia chi, come il Corriere della sera, ha messo a confronto il video originale con la versione “falsificata”. “Le fake news diffuse dai grillini sono un attentato alla democrazia, una condotta eversiva”, afferma Patrizia Toia dal Pd. “E’ – accusa Andrea Marcucci – un movimento di falsari”.

(di Serenella Mattera/ANSA)