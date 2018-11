(ANSA) – ROMA, 2 NOV – “Stasera sono più arrabbiato che emozionato. Il risultato dice che abbiamo disputato una grande partita, invece l’Empoli ha giocato meglio di noi. Fino al gol del 4-1 abbiamo avuto grandi difficoltà. Contro la Roma avevamo giocato bene e invece abbiamo pareggiato, stasera abbiamo vinto con un punteggio largo”. Così Carlo Ancelotti, parlando a Sky sport, dopo la vittoria per 5-1 sull’Empoli al San Paolo. “Mertens ci ha messo del suo. Però, mi sono arrabbiato anche con lui, perché giocava esterno e io gli ho detto che, per fare gol, doveva giocare in mezzo – aggiunge l’allenatore del Napoli -: in questo momento è in un stato di grazia. E’ difficile lasciar fuori la coppia Insigne-Mertens per la Champions, ma anche Milik sta bene. Per noi è importante stare lì, dietro la Juve, poi si vedrà; in chiave-Champions, la partita che ci aspetta contro il PSG è molto importante”.