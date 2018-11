(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Roger Federer è il quarto semifinalista del torneo di tennis a Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell’anno che si sta disputando sul cemento indoor della capitale francese. Allo svizzero è bastata un’1h19′ per piegare la resistenza del giapponese Kei Nishikori. Di 6-4, 6-4 il punteggio per Federer che in semifinale dovrà vedersela contro il serbo Novak Djokovic: quest’ultimo in serata, nell’altro quarto di finale, ha battuto il croato Marin Cilic.