CAGLIARI. – “Con la nostra nuova flotta, i nuovi prodotti e servizi e una maggiore attenzione al cliente, puntiamo a diventare la compagnia aerea di riferimento per i viaggi da, per e all’interno dell’Italia”. Lo dice Rossen Dimitrov il Chief Operating Officer (Coo) di Air Italy, intervistato dalla Nuova Sardegna.

“Air Italy ha presentato il piano industriale nel febbraio 2018 e quel piano non è cambiato – spiega – ci sono state alcune modifiche tattiche ma fondamentalmente i nostri obiettivi rimangono gli stessi. Riguardano il rinnovo della nostra flotta che è già quasi completa – sottolinea – la revisione del nostro prodotto di bordo, che è anch’esso ben avviato; lo sviluppo di Malpensa come nostro hub principale; il lancio di nuove rotte intercontinentali in connessione con sei aeroporti nazionali e – ribadisce – diventare la compagnia aerea di riferimento per volare da e per l’Italia”.