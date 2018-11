(ANSA) – ROMA, 3 NOV – Jorge Martin mette a referto il miglior tempo nelle qualifiche in Malesia e si prende la pole della Moto3. Si accende la sfida iridata con Marco Bezzecchi, che partirà subito dietro lo spagnolo. In prima fila anche Tony Arbolino. Martin è il primo pilota nella storia della categoria a firmare 13 prime file stagionali, 11 delle quali sono pole. Fabio Di Giannantonio, terzo in classifica generale ed in piena corsa per il titolo, non va più in là della tredicesima casella.