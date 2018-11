(ANSA) – ROMA, 3 NOV – Diluvio sul circuito di Sepang e qualifiche della MotoGp al momento sospese. La pioggia ha cominciato a scendere all’inizio del quarto turno di libere ed è andata sempre più aumentando. Al momento l’accesso in pista per disputare la Q1 è interdetto dalle bandiere rosse. Nella FP3 il miglior tempo lo ha ottenuto Maverick Vinales con la Yamaha, in 1’59″231, seguito dalla Honda di Marc Marquez (+0.026 millesimi) e dalla Ducati di Jack Miller (+0.144). Quarto tempo per Dani Pedrosa (+0.368). Un quartetto di piloti italiani dalla settima alla decima posizione: Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, ed Andrea Iannone. Nella FP4 inversione dei primi posti, con Marquez davanti a Vinales, caduto senza conseguenze. Terzo tempo per Dovizioso, sesto per Iannone, settimo per Rossi.