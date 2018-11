(ANSA) – ROMA, 3 NOV – Pole position di Marc Marquez sulla pista di Sepang, la settima della stagione, l’ottantesima in carriera per lo spagnolo della Honda. Il campione del mondo della MotoGp sulla griglia di partenza dividerà la prima fila con le Yamaha di Johann Zarco e Valentino Rossi. Apre la seconda fila la Suzuki di Andrea Iannone, seguito dalla Ducati di Andrea Dovizioso, scivolato nell’ultimo tentativo di fare la pole. Sesto tempo per Jack Miller (Ducati). Terza fila per Danilo Petrucci (Ducati), Alex Rins (Suzuki) e Alvaro Bautista (Ducati).