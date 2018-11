(ANSA) – LIVORNO, 3 NOV – La scritta ‘Lega fuorilegge’, ripetuta quattro volte e tracciata con vernice nera, è comparsa stamani sulla facciata di un palazzo di Livorno, in piazza Cavour. E’ il luogo dove oggi pomeriggio è prevista l’inaugurazione della sede cittadina della Lega alla presenza della commissario toscano del partito di Salvini, il sindaco di Cascina (Pisa) Susanna Ceccardi. Nei giorni passati uno slogan anti-Carroccio, ‘Via la Lega da Livorno’, era già apparso sui social delle pagine di gruppi antagonisti tipo Laboratorio Antifascista Livornese, Brigate di solidarietà Attiva e dentro un’ex caserma occupata. Dagli stessi ambienti antagonisti si dà appuntamento per oggi a un presidio in piazza Cavour dove, si legge sui social, “il partito di Salvini ha annunciato che proverà ad inaugurare la sua sede a Livorno”.(ANSA).