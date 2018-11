(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 3 NOV – “Di fronte al Signore non contano le apparenze, conta il cuore. Quello che il mondo cerca e ostenta – gli onori, la potenza, le apparenze, la gloria – passa, senza lasciare nulla. Prendere le distanze dalle apparenze mondane è indispensabile per prepararsi al cielo. Occorre dire no alla ‘cultura del trucco’, che insegna a curare le apparenze”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa a San Pietro, in suffragio dei cardinali e dei vescovi defunti nel corso dell’anno, aggiungendo: “Va invece purificato e custodito il cuore, l’interno dell’uomo, prezioso agli occhi di Dio; non l’esterno, che svanisce”.