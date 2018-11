(ANSA) – ROMA, 3 NOV – A Sepang Aleix Espargaró ha ritrovato le buone sensazioni del venerdì, specialmente per quanto riguarda il ritmo gara con gomme usate, e si è ben difeso su pista bagnata conquistando l’accesso alla seconda qualifica. Nella Q2 è incappato in una scivolata che lo ha costretto a rientrare ai box. Ripartito con la seconda moto, il pilota spagnolo dell’Aprilia si è dovuto accontentare del dodicesimo tempo e scatterà quindi dalla quarta fila. Risultato buono ma che non rispecchia il suo potenziale: con il tempo ottenuto durante la Q1, il catalano avrebbe potuto lottare per la seconda fila. Scott Redding partirà dalla prima casella della quinta fila, dopo il tredicesimo tempo fatto segnare nella Q1. “Ci aspetta una gara impegnativa, se dovessero esserci le stesse condizioni di oggi – il commento di Espargarò – Bisognerà gestire e non commettere errori, preferirei correre sull’asciutto, ma devo dire che mi sono trovato piuttosto bene in tutte le sessioni. Viste le condizioni della Q2, sapevo che il tempo andava fatto nel primo o nel secondo giro. Stavo spingendo forte, ero veloce ma purtroppo mi si è chiuso l’anteriore e sono scivolato. Peccato perché potevamo puntare alla seconda fila, ma ho un buon ritmo e un buon feeling in tutte le condizioni”.