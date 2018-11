(ANSA) – ROMA, 3 NOV – Tutto già visto, tutto già scritto, scontato. Al punto che i bookmakers nemmeno quotavano la possibilità che il derbyssimo Galatasaray-Feberbahce finisse in rissa. La super-sfida di Istanbul si è conclusa 2-2, ma in casi come questi il risultato passa in secondo piano. E anche ieri puntualmente è andata in scena l’ormai consueta saga dell’orrore sportivo. I padroni di casa conducevano 2-0, poi la rimonta degli ospiti, propiziata da un rigore di Valbuena e da un assist del francese per Jailson. Nel finale, il derby è esploso sul vero senso della parola, con una rissa furibonda dopo il triplice fischio dell’arbitro Firat Aydinus. Pugni, dita negli occhi, calci, una vera e propria caccia all’uomo su tutto il campo. Il parapiglia ha prodotto tre espulsi: Ndiaye, Jailson e Roberto Soldado e alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a placare – sia pure in parte – gli animi.