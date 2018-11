(ANSA) – SANREMO (IMPERIA), 3 NOV – L’ingresso delle sale da gioco del Casinò di Sanremo è stato fatto sgomberare ieri nella tarda serata dopo che diversi clienti hanno cominciato ad avvertire strani bruciori al naso e alla gola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con la polizia e il personale sanitario del 118. Il Casinò di Sanremo fa sapere che i bruciori sono stati provocati da qualcuno che ha spruzzato dello spray urticante. “Questo ha causato qualche disagio, mitigato dall’ areazione dei locali e dall’allontanamento dei presenti – è scritto in un comunicato della casa da gioco – ad opera delle strutture interne. In breve, tutto è tornato alla normalità. Sono in corso verifiche per accertare le responsabilità”. Gli investigatori hanno acquisito i filmati del circuito di videosorveglianza interno per risalire all’autore dell’accaduto.