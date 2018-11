(ANSA) – MILANO, 3 NOV – Fuori Mauro Icardi, dentro Lautaro Martinez: è questa la novità più importante nella formazione titolare dell’Inter per la gara col Genoa. Il tecnico Luciano Spalletti sceglie il turnover contro i rossoblu in vista della sfida di martedì contro il Barcellona in Champions, con ben cinque cambi rispetto al match con la Lazio. Torna così dal 1′ Lautaro Martinez (terza da titolare in stagione), con Mauro Icardi che parte dalla panchina: Spalletti rilancia D’Ambrosio, De Vrij, Dalbert e Gagliardini, confermando Joao Mario nel ruolo di trequartista. Dopo i fischi nelle amichevoli estive, per il portoghese sarà un banco di prova importante, davanti agli oltre 65mila tifosi nerazzurri attesi oggi a San Siro. Nel Genoa turno di riposo per Krzysztof Piatek, che lascia spazio nell’11 scelto da Juric all’ex Goran Pandev. A sostituire lo squalificato Criscito sarà invece Romero, con Gunter che scalerà a sinistra nella difesa a 3 dei rossoblù.