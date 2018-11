(ANSA) – GENOVA, 3 NOV – Aria d’Europa al Ferraris domani per la sfida tra Samp e Torino. “Alzo l’asticella? Si ma c’è differenza tra noi e loro – ha spiegato Giampaolo -: il Torino è stato costruito per centrare quell’obiettivo con investimenti seri, mentre la Sampdoria lavora per raggiungerlo”. “Adesso dobbiamo ripartire in maniera seria perché il nostro obiettivo è vincere le partite – ha proseguito il tecnico blucerchiato -. Dobbiamo giocare in maniera propositiva, divertire ed entusiasmare il nostro pubblico. Loro sono una squadra fisica e muscolare, un avversario difficilissimo. Non scordiamoci che fuori casa non hanno mai perso. E’ una di quelle squadre contro la quale fatichi a giocare. Sarà una partita super complicata. Servirà una prestazione di alto livello per vincere”. Recuperati e convocati Murru e Defrel, Giampaolo ha voluto spezzare una lancia a favore di Sala. “C’è prevenzione. E’ un ottimo giocatore, qui se sbaglia mezza roba viene criticato subito mentre se sbaglia un altro si chiude mezzo occhio”.